Hentbol Türkiye Kupası'nda final zamanı!

HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarında rakiplerini eleyen Kastamonu Belediyespor ile Armada Praxis Yalıkavakspor finalde eşleşti.



Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda oynanan yarı final maçında Kastamonu Belediyespor, Konyaaltı Belediyesi'ni 27-26 mağlup ederek finale yükseldi.



İlk yarısı 14-14 eşitlikle tamamlan karşılaşmada, Kastamonu Belediyespor'dan Neslihan Çalışkan "maçın en değerli oyuncusu" oldu.



Rakibi İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 34-30 yenen Armada Praxis Yalıkavakspor, finalde Kastamonu Belediyesporun rakibi oldu.



Maçın ilk yarısını da 15-14 önde kapatan Armada Praxis Yalıkavakspor'dan Isabelle Jongenelen "maçın en değerli oyuncusu" seçildi.



HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası final maçı, cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.



