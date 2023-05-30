Hentbol Kadınlar Süper Lig'inde play-off final serisi heyecanı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'inde play-off final serisi ilk müsabakaları oynanıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbol Kadınlar Süper Lig'inde play-off final serisi heyecanı
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30 Mayıs 2023 18:11
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi ilk maçında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Konyaaltı Belediyespor'u 34-33 mağlup ederek 1-0 öne geçti.

Akdeniz Üniversitesi Mavi Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı da konuk ekibin 17-15 üstünlüğüyle tamamlandı.

Seride üç galibiyet alan takım, şampiyonluğa ulaşacak.

Final serisinde ikinci maç 3 Haziran, üçüncü maç ise 4 Haziran'da Kastamonu'da yapılacak.

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