HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan takımlar belli oldu.Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, oynanan 1. tur maçlarının ardından Rize Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor, çeyrek finale katılmaya hak kazandı. Üç takımın yanı sıra 2022-2023 sezonunda Süper Ligi ilk beş sırada tamamlayan Beykoz Belediyespor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş Safi Çimento, Spor Toto, İzmir Büyükşehir Belediyespor da çeyrek finalde mücadele edecek.Maç programı daha sonra açıklanacak çeyrek final mücadeleleri, iki maç üzerinden eleme usulüne göre oynanacak.