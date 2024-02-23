Hentbol derbisinde kazanan Beşiktaş

Hentbol Erkekler Süper Lig karşılaşmasında Beşiktaş konuk olduğu Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 42-34 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbol derbisinde kazanan Beşiktaş
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23 Şubat 2024 18:36
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında Beşiktaş Safi Çimento, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 42-34 yendi.

Beşirli Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını konuk ekip, 22-16 önde kapadı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Beşiktaş Safi Çimento, karşılaşmadan 42-34 galip ayrıldı.

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