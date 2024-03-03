İtalya Serie A'nın 27. haftasında Hellas Verona, Sassuolo'yu konuk etti.



Ligde kalma mücadelesi veren iki takımın karşılaştığı maçı ev sahibi 1-0 kazandı.



Verona'ya galibiyeti getiren golü 79. dakikada Karol Swiderski kaydetti. Ev sahibi ekipte Türk asıllı Alman futbolcu Suat Serdar da 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonuçla birlikte 6 maç sonra kazanan Verona, puanını 23'e yükseltti. 7 maçtır kazanamayan Sassuolo ise 20 puanda kaldı.



Gelecek hafta Verona, Lecce'ye konuk olacak. Sassuolo ise Frosinone'yi ağırlayacak.

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