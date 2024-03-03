Hellas Verona 6 maç sonra kazandı!

İtalya Serie A'nın 27. haftasında Hellas Verona, konuk ettiği Sassuolo'yu 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip, 6 maç sonra galibiyete ulaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Hellas Verona 6 maç sonra kazandı!
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03 Mart 2024 16:29
İtalya Serie A'nın 27. haftasında Hellas Verona, Sassuolo'yu konuk etti. 

Ligde kalma mücadelesi veren iki takımın karşılaştığı maçı ev sahibi 1-0 kazandı. 

Verona'ya galibiyeti getiren golü 79. dakikada Karol Swiderski kaydetti. Ev sahibi ekipte Türk asıllı Alman futbolcu Suat Serdar da 90 dakika sahada kaldı. 

Bu sonuçla birlikte 6 maç sonra kazanan Verona, puanını 23'e yükseltti. 7 maçtır kazanamayan Sassuolo ise 20 puanda kaldı. 

Gelecek hafta Verona, Lecce'ye konuk olacak. Sassuolo ise Frosinone'yi ağırlayacak.
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