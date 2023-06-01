Miami Heat forveti Caleb Martin, Charlotte Hornets'in geçmişte kendisini serbest bırakmasının kariyerindeki en zorlu an olduğunu itiraf etti.



2019 NBA Draftı'na Nevada Üniversitesi'nden katılan fakat hiçbir takım tarafından seçilmemiş olan Martin, kardeşi Cody ile birlikte Hornets tarafından alınmış ve Ağustos 2021'de takım tarafından serbest bırakılıncaya kadar iki sezon boyunca ekipte forma giymişti.



'Dan LeBatard show' ile yaptığı röportajda konuşan Martin, Hornets tarafından serbest bırakıldığı anı, "yediği en beklenmedik darbe" olarak tanımladı:



"Kesinlikle, Hornets'ın beni serbest bırakmasıydı. Draft edilmemeye kendimi hazırlayabilirdim ve açıkçası biraz hazırlamıştım da. Bu sürecin neresindeyseniz ona göre bir fikir ediniyorsunuz. Ancak Hornets tarafından serbest bırakılmanın kendi adıma kesinlikle en beklenmedik darbe olduğunu düşünüyorum."



Martin o noktada, kariyerinin bir sonraki adımı olarak ABD dışına gitmenin kendisi adına gerçekçi bir opsiyon haline geldiğini dile getirdi:



"O noktada ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yoktu. Dürüst olmak gerekirse ilk defa böyle bir şeyi tecrübe etmiştim. Doğrudan 'Sanırım denizaşırı ülkelere gideceğim' diye düşünmüştüm. NBA'de kalma şansım olsaydı kalırdım diye düşünüyordum ve hiç şansım yokmuş gibi geliyordu. Tek ihtiyacım olan şey, bende bir şeyler görerek tekrar fırsat vermek isteyebilecek bir takımdı."



Hornets'ın serbest bırakmasından bir ay sonra Miami, Martin'e bir şans vermiş ve kendisiyle iki yönlü bir sözleşme imzalamıştı. İyi bir sezon geçirdikten sonra ise, kontratı takım başkanı Pat Riley tarafından standart bir kontrata dönüştürülmüştü.



Ve yaz döneminde üç yıllığı 20 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamaya hak kazanan 27 yaşındaki oyuncu, bu fırsatın karşılığını Heat'in Doğu konferansı finallerindeki rakibi Boston Celtics'e karşı gösterdiği performansla vermiş oldu.



"Burası tıpkı insanların anlattığı gibi. Kültürü, atmosferi ve çalışma şekliniz çok başka. Heat organizasyonundaki insanlar uzun süredir birlikteler. Bunu diğer takımlar için pek söyleyemem."



