Hayrettin Demirbaş: 'Bazı arkadaşlarım bilerek bıraktılar'

Galatasaray'ın eski kalecisi Hayrettin Demirbaş, Beyaz TV'de çok konuşulacak açıklamalara imza attı.



Demirbaş, 1991-1992 sezonunda Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın şampiyonluk için mücadele verdiği yılda Beşiktaş'a 4-3 kaybettikleri maçta bazı takım arkadaşlarının bilerek mücadeleyi bıraktığını söyledi.



Hayrettin Demirbaş, "Rıza geliyor, 'Ya Hayro diyor, şunlar şampiyon olacak' diyor. Dedim Rıza seni çok severim. İnsan, haysiyeti için, şerefi için yaşar. İşinize bakın dedim. Maç başladı, gol atıyoruz, 3 dakika sonra bir hata, heriflerin önünde top. 92 senesi 4-3 kaybettik. Bir 4. gol var, gülersiniz, hala aklıma geldikçe deliriyorum. Girdik soyunma odasına, ağabeylerimden birisine 'Topa neden vurmuyorsunuz?' dedim, 'Hayri seni döverim' dedi. Ağabey gel dövmeye kalk, kafanı duvarlara çarparım dedim. Elimden kimse alamaz dedim. Herkes herkesi biliyor. Bir arkadaşımız, son gol, ayağını içiyle kale içine doğru top, Şifo Mehmet göğsünü koydu sadece. Baksınlar 4 gole, benim kurtardığım en az 8 tane de pozisyon var. 4-3 kaybettik, Beşiktaş şampiyon oldu." dedi.



"F.BAHÇE İÇİN, DÜŞMANIM İÇİN MÜCADELE ETTİM"



Açıklamalarını sürdüren Hayrettin Demirbaş, "Ben o gün, Fenerbahçe için, düşmanım için mücadele ettim. Bir hafta önce tokatlamadığım futbolcuları yok ama onlar için mücadele ettim. Galatasaray arması, o kadar değerli ki benim gözümde... Galatasaray takımı şike yapmaz. Galatasaray takımı yeri gelir düşmanı için mücadele verir. Ben o gün, onlar için en iyisini yapmaya çalıştım. Ama bazı arkadaşlarım resmen bıraktılar, neden? Fenerbahçe olmasın da, Beşiktaş şampiyon olsun diye. Olmaz kardeşim, sen çıkacaksın delikanlı gibi oynayacaksın, kaybedersen de öyle kaybedeceksin. Bunları net söylüyorum. 4-3 kaybettik, ben o arkadaşlarla konuşuyorum, Mustafa Hoca orada. "Hayri" dedi. Ben de Sırpça bir şeyler söyledim. Allah'tan Mustafa Hoca soyunma odasından çıktı dışarıya. Bana orada iyilik yaptı. Üstüme gelse, Allah ne verdiye gireceğim insanlara. İnsan, haysiyeti, şerefi için yaşar, hayatta en önemli şeyi insanın." diye konuştu.



"AÇSINLAR, SEYRETSİNLER"



Rıza Çalımbay'ın kendisine söyledikleri için sorulan soruya cevap veren Hayrettin Demirbaş, "Rıza da normal, o da kendi takımına aşık, şampiyon olmak istiyor. 'Hayri affedersin, bunlar mı olacak?' Ne diyorsun dedim, Rıza seni severim ama o sevgi başka bu başka. Kusura bakmayın ben kendime saygıyı kaybedemem. Atabilirseniz atın kardeşim. Seyretsinler, 92'de açsınlar baksınlar, yediğimiz gollere" sözlerini kullandı.





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