Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya

Macaristan'da devam eden Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca erkekler kategorisinde mücadele eden milli takım, gümüş madalya kazandı.



Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Györ kentindeki organizasyonda, 10 metre havalı tabanca erkekler kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu.



Bu kategoride milli sporcu Yusuf Dikeç, 583 puanla 2. sırada yer alarak final müsabakasına çıkmaya hak kazandı.



Aynı müsabakada yarışan milli sporculardan İsmail Keleş 18'inci, Buğra Selimzade 20'nci, Mustafa İnan 23. sırada yer aldı.



Milli sporcular Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade toplamda attıkları 1735 puanla takım halinde gümüş madalya elde etti.



Yusuf Dikeç final müsabakasını ise 136,9 puanla 7. sırada tamamladı.



Öte yandan 10 metre havalı tüfek karışık takım müsabakasında 627,1 puanla 17. sırada yer alan milli sporcular Mert Nalbant ve Damla Köse, atmış oldukları puanla yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.





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