Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası başladı

Macaristan'da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda müsabakalar başladı.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun açıklamasına göre Györ kentindeki organizasyonda, 10 metre havalı tüfek genç kadınlar kategorisinde müsabakalar yapıldı.
Bu kategoride yarışan milli sporculardan Şule Nur Tekeli 624,3 puanla 21'inci, Hatice Yel 622,3 puanla 33'üncü, Elif Zeynep Geçim ise 615,4 puanla 69. sırada yer aldı.
Milli sporcular aynı zamanda toplamda attıkları 1862 puanla takım halinde 12. oldu.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun açıklamasına göre Györ kentindeki organizasyonda, 10 metre havalı tüfek genç kadınlar kategorisinde müsabakalar yapıldı.
Bu kategoride yarışan milli sporculardan Şule Nur Tekeli 624,3 puanla 21'inci, Hatice Yel 622,3 puanla 33'üncü, Elif Zeynep Geçim ise 615,4 puanla 69. sırada yer aldı.
Milli sporcular aynı zamanda toplamda attıkları 1862 puanla takım halinde 12. oldu.
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