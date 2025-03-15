Hatice Akbaş dünya şampiyonası'nda finalde

Son dünya şampiyonu Hatice Akbaş, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatice Akbaş dünya şampiyonası'nda finalde
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15 Mart 2025 01:18

Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Hatice Akbaş, finale çıktı.

Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın 54 kilo yarı final maçında Hatice, Tayland'dan Natnicha Chonprongkla'yla karşılaştı.

İlk raundu alan Hatice, ikinci raundu kaybetti. Son rauntta daha iyi olan Hatice, maçı 4-1 kazanarak finalist oldu. 

Hatice Akbaş, 16 Mart Pazar günü finalde Faslı Widad Bertal ile altın madalya mücadelesi verecek. 

- Hatice yeniden finalde

Katıldığı son dünya şampiyonasında altın madalya alan Hatice Akbaş, yeniden finalde mücadele verme hakkı elde etti. 

İstanbul'da 2022 yılında düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Hatice, bu organizasyonda da final biletini aldı. 

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan 23 yaşındaki milli boksör, pazar günü yeniden kürsünün ilk sırasına çıkmak için ter dökecek.

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