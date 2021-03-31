Hatayspor'un altyapı tesisleri yenilendi

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un altyapı tesislerinin yenilendiği belirtildi.

Haber; AA
Abone Ol
Hatayspor'un altyapı tesisleri yenilendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Mart 2021 15:35
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un altyapı tesisleri yenilendi.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 60 yatak kapasiteli yeni altyapı tesisinin geleceğin futbolcularını ağırlamaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Defne Atatürk Stadı civarında bulunan 4 katlı altyapı tesisimizde toplantı salonları, yemekhane, analiz toplantı salonu, dinlenme salonu, iki adet teras ve idari bölümler bulunuyor." denildi.









SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.