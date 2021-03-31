Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un altyapı tesisleri yenilendi.
Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 60 yatak kapasiteli yeni altyapı tesisinin geleceğin futbolcularını ağırlamaya devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Defne Atatürk Stadı civarında bulunan 4 katlı altyapı tesisimizde toplantı salonları, yemekhane, analiz toplantı salonu, dinlenme salonu, iki adet teras ve idari bölümler bulunuyor." denildi.
Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 60 yatak kapasiteli yeni altyapı tesisinin geleceğin futbolcularını ağırlamaya devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Defne Atatürk Stadı civarında bulunan 4 katlı altyapı tesisimizde toplantı salonları, yemekhane, analiz toplantı salonu, dinlenme salonu, iki adet teras ve idari bölümler bulunuyor." denildi.