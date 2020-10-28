Hatayspor'da bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da bir kulüp personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu.



Kulüpten yapılan açıklamada, "TFF Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ne uygun olarak yapılan Kovid-19 testlerimizde pozitif vaka sayılarımız azalmakta olup, son yapılan testte bir kulüp personelimizin testi pozitif çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı.



