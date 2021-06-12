Hatayspor'un transferde son hedefi: Botteghin

Hatayspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Transfer dönemi başlamadan Emre Çolak, Osman Şahin, Fatih Kuruçuk, Bertuğ Özgür Yıldırım, Sadık Baş ve Saba Lobjanidze'yi renklerine bağlayan Bordo-Beyazlıların gündeminde yabancı transferi var.



Sagal ve Emrah Başsan transferlerinin gündemlerinde olmadığını bu futbolcularla ilgilenmediklerini belirten Bordo-Beyazlılar, gündemlerinde olmayan futbolcuların isimlerinin geçmesinin kendilerini üzdüğünü söyledi.



GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ FUTBOLCULARI AÇIKLIYORUZ



Görüştükleri ve anlaştıkları futbolcuları zaten kamuoyu ile paylaştıklarını belirten Bordo-Beyazlı yönetim, "Ama hiç gündemimizde olmayan oyuncularla ilgili haberler çıkması bizleri üzüyor. Transferi transfer yapmak için yapmıyoruz. Hocamızın takıma uygun gördüğü oyuncuları kazandırmak için çalışıyoruz. Emrah Başsan da hiç gündemimize gelmedi. Nasıl oluyor da bu oyuncu 'Hatayspor'a çok yakın' diye yazılıyor. Anlamak mümkün değil" dedi.



ÖMER HOCA'NIN LİSTESİNDE BU İSİMLER YOK!



Sagal ile ilgili Teknik Direktör Ömer Erdoğan'ın henhangi bir talepte bulunmadığının altını çizen yönetim, "Sagal'ın imzaya çok yakın olduğuyla ilgili haberler gerçeği yansıtmıyor. Bu tür haberlerin kaynaklarını da merak ediyoruz. Oyuncu ile hiç görüşmediğimiz gibi ilgilenmedik de. Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan da ismi geçen oyuncu için bizde herhangi bir talepte bulunmadı. Sagal'ın transferini kimler ve hangi maksatla çıkarıyor bunu bilmiyoruz. Taraftarımıza kesin ve net olarak söylüyoruz. Sagal gündemimizde yok, transfer etmeyi de düşünmüyoruz" diye konuştular.



BOTTEGHİN RADARA GİRDİ



Hatayspor'un Hollanda'nın Feyenord takımında forma giyen Brezilyalı stoper Eric Fernando Botteghin'i kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Botteghin transferi ile ilgili çıkan haberleri henüz Bordo-Beyazlı yönetim doğrulamazken 1 Temmuz'da sözleşmesi sona erecek futbolcuyla anlaşma zemini arandığı öğrenildi.



Teknik Direktör Ömer Erdoğan'ın transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren bordo beyazlılar, Fatih Kuruçuk'un ardından bir stoperi daha kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. Bordo beyazlıların, Hollanda Eredivisie Ligi ekiplerinden Feyenoord ile sözleşmesi sona eren Botteghin'i Hatay'a getirmek için girişimlere başladığı iddia edildi.



Kaynak: Hataysöz



