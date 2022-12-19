Hatayspor'un simgesi 'gazella gazella' oldu

Türkiye'de sadece Hatay'da yaşayan koruma altındaki "gazella gazella" türü dağ ceylanı, Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un simgesi oldu.Yeni Hatay Stadı'nda düzenlenen ikon tanıtım toplantısına Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, teknik direktör Volkan Demirel ile teknik direktör Aykut Kocaman, Hataysporlu futbolcular ve taraftarlar katıldı.Savaş, toplantıda yaptığı konuşmada, Hatayspor'u 3. Lig'e düşerken elinden tutup, süper lige çıkarmanın kendilerine nasip olduğunu söyledi.Bu sene başlangıcında biraz tökezlediklerini ifade eden Savaş, şöyle konuştu:Anadolu takımlarında ilk olan ikonun Hatayspor'a şans getirmesini dileyen Savaş,diye konuştu.Tanıtım toplantısına katılan Aykut Kocaman, Hatay'da olmaktan çok mutlu olduğunu belirterek,ifadelerini kullandı.Kulüp başkan vekili ve basın sözcüsü Mustafa Özat, tasarladıkları ikonun Hatay'ı temsil etmesini ve simgesi olmasını istediklerini belirtti.Ceylanların Hatay'ın vazgeçilmesi olduğunu ifade eden Özat,dedi.Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel de simgenin tasarımından oluşmasına kadar emekleri geçenlere teşekkür ederek,değerlendirmesinde bulundu.