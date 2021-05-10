Hatayspor'un hedefi 5. sıra!

Hatayspor, Süper Lig'de salı günü Yeni Malatyaspor'a konuk olacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor'un hedefi 5. sıra!
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10 Mayıs 2021 13:16
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 41. haftasında salı günü deplasmanda Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak.

Hatayspor, ligde çıktığı 38 müsabakada 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı. Hanesine 60 puan yazdıran bordo-beyazlı ekip, haftaya 5. sırada girdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Hatay'da oynanan mücadeleyi Yeni Malatyaspor, 2-1 kazanmıştı.

Yeni Malatyaspor maçı öncesinde Hatayspor'da kart cezalısı bulunmazken, Selim Ilgaz ve Soner Örnek sakatlıkları nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

 


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