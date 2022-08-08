Hatayspor, Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig'de ilk haftayı bay geçen Atakaş Hatayspor, ligin ikinci haftasında karşılaşacağı Trabzonspor maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor, Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor
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08 Ağustos 2022 15:18
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 12 Ağustos Cuma günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular, pas, dar alan ve kuvvet çalışması yaptı.

Basına kapalı antrenman yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.

Hataysporlu futbolcular, akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenmanla günü tamamlayacak.

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