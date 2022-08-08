Hatayspor, Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 12 Ağustos Cuma günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda futbolcular, pas, dar alan ve kuvvet çalışması yaptı.
Basına kapalı antrenman yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.
Hataysporlu futbolcular, akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenmanla günü tamamlayacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda futbolcular, pas, dar alan ve kuvvet çalışması yaptı.
Basına kapalı antrenman yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.
Hataysporlu futbolcular, akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenmanla günü tamamlayacak.
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