'Hatayspor, Süper Lig'i ilk 10'da bitirecek'

Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Atakaş Hatayspor, sahasındaki yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.



Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki Atakaş Hatayspor, bu sezon evinde oynadığı 4 karşılaşmanın 2'sini kazanırken, 2 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.



İç sahada ligin ilk haftasında Medipol Başakşehir'i 2-0, üçüncü haftada Kasımpaşa'yı 1-0 yenen Hatay temsilcisi, yedinci haftada Demir Grup Sivasspor ile 1-1 ve dokuzuncu haftada Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ligde 2 maç eksiği bulunan bordo-beyazlılar, iç sahada oynadığı 4 karşılaşmada 8 puan topladı.



- İç saha maçlarında 6 gol attı, kalesinde 3 gol gördü



Hatay temsilcisi, iç saha maçlarında attığı 6 gole karşılık kalesinde 3 gol gördü.



Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Atakaş Hatayspor, 12 puanla 11. sırada bulunuyor.



- "Mümkün olduğunca üst sıraları hedefliyoruz"



Atakaş Hatayspor Sportif Direktörü Fatih Kavlak, AA muhabirine, ligin iyi takımlarından biri olduklarını söyledi.



İlk defa çıktıkları ve 21 takımın mücadele ettiği Süper Lig'in zor bir lig olduğunun altını çizen Kavlak, "İyi bir takım olduğumuzu söyleyebilirim. Takım oyununu sahaya iyi yansıtıyoruz. Dolayısıyla sonuçlar da arkasından geliyor. Zor bir lig, herkes herkesten puanlar alabiliyor. Biz de mümkün olduğunca üst sıraları hedefliyoruz. Bunun için başlangıcımız kötü olmadı, 12 puanla sıralamadaki yerimizi aldık. Lige iyi başladık ve devamı gelecek diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Kavlak, futbolun bir takım oyunu olduğunu ve hazırlık kampı döneminden itibaren bordo-beyazlı ekibin bunu iyi oturttuğunu söyledi.



Takımın performansından memnun olduklarını aktaran Kavlak, şöyle devam etti:



"Ligin yeni takımı olarak başlamak her zaman çok zordur. Fakat hem sezona galibiyetle başladık hem de şimdiye kadar iyi ilerliyoruz. Arada çok zor bir maçı kötü bir şekilde bitirdik. Onu saymazsak performansımızdan memnunuz. Bu sezon 21 takım var. Arada milli takım maçları da oynandı. Bir ritim tutturmak çok zor gerçekten. Bunu sadece Atakaş Hatayspor için söylemiyorum, bütün takımlar için söylüyorum. Çok farklı bir sezon oluyor. Teknik direktörler, teknik kadrolar için planlama yapma açısından kolay değil. Fakat biz de en iyisini yapmaya çalışıyoruz."



Kavlak, bu sezon ligi ilk 10'da bitirmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.



