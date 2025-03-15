Hatayspor, Sivasspor'u konuk edecek

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında pazar günü Mersin'de Net Global Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Mersin Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Ligde çıktığı 25 maçta topladığı 16 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, rakip fileleri 26 kez havalandırırken kalesinde 44 gol gördü.
Bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde Sivasspor karşısında galibiyet hedefliyor.
Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan maçı Sivasspor 3-2 kazandı.
Ligde çıktığı 25 maçta topladığı 16 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, rakip fileleri 26 kez havalandırırken kalesinde 44 gol gördü.
Bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde Sivasspor karşısında galibiyet hedefliyor.
Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan maçı Sivasspor 3-2 kazandı.