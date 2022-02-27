Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırladı.



Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Hatayspor'un 5-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Yassine Benzia, 21, 34 ve 83. dakikalarda Ayoub El Kaabi ile 89. dakikada Saint-Loius kaydetti. Yeni Malatyaspor'un sayıları ise 70. (p) ve 80. dakikalarda Nouha Dicko'dan geldi.



Bu sonucun ardından son 3 maçta 2. galibiyetini alan Hatayspor, 42 puanla 8. sırada yer buldu. Ligde 17 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor ise 17 puanla son sırada yer aldı.



Atakaş Hatayspor, gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Yeni Malatyaspor ise Adana Demirspor'u konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



6. dakikada sol kanattan gelişen Hatayspor atağında, Sadık Baş'ın ceza sahasına yaptığı ortada El Kaabi şutunu çekti. Savunma topu uzaklaştırdı.



14. dakikada Hatayspor'un atağında, ceza sahası içine yapılan ortada savunmanın uzaklaştırmak istediği top, Benzia'nın önünde kaldı. Benzia'nın sert şutunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.



17. dakikada Buğra Çağıran'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta meşin yuvarlak, kaleci Munir'den döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.



21. dakikada Hatayspor öne geçti. Ev sahibi ekibin sol kanattan geliştirdiği atakta Sadık Baş'ın ortasında kale önünde topu göğsüyle indiren El Kaabi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0



25. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışından hafif sol çaprazdan kazanılan serbest atışta topun başına geçen Benzia'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0



34. dakikada Hatayspor skoru 3-0'a taşıdı. Yeni Malatyaspor savunmasının geri pasında topu kapan Sadık Baş'ın kale önüne gönderdiği meşin yuvarlağı El Kaabi kontrol etti. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.



Karşılaşmanın ilk yarısı, Hatayspor'un 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.





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