Süper Lig'de 24. hafta maçında Kasımpaşa ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 4-1'lik skorla konuk ekip Hatayspor oldu.Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Aaron Boupendza, 72. dakikada Rayane Aabid, 84. dakikada Abdurrahman Canlı ve 90+1. dakikada Adama Traore kaydetti. Hatayspor'un Gabonlu yıldızı Aaron Boupendza, 21. lig maçında 17. golüne ulaştı. Adama Traore ise ilk golünü Kasımpaşa ağlarına bıraktı.Kasımpaşa'nın tek golü 56. dakikada Isaac Thelin'den geldi. Kasımpaşa'nın devre arasında Anderlecht'ten transferi olan İsveçli futbolcu, 7. lig maçında 3. golünü attı.Bu galibiyetin ardından Hatayspor puanını 38'e yükseltti. Kasımpaşa 26 puanda kaldı.Süper Lig'de gelecek hafta Kasımpaşa, Galatasaray'a konuk olacak. Kasımpaşa'da gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Yusuf Erdoğan karşılaşmada forma giyemeyecek. Hatayspor, Alanyaspor'u ağırlayacak.11. dakikada Kasımpaşa'nın Thelin ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Savunmadan topu çıkarmaya çalışan Billong, baskı üzerine kaleci Munir'e pas vermeye çalıştı. Hajradinovic'in müdahale ettiği meşin yuvarlak, altıpasın gerisinde Thelin'in önünde kaldı. Kaleci Munir'le karşı karşıya kalan Thelin'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Bahattin Şimşek, VAR odasının uyarısı üzerine Thelin'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.23. dakikada Atakaş Hatayspor gole yaklaştı. Traore'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Boupendza, önce Aytaç Kara'yı, sonra da ceza sahası içinde Tosic'i şık bir şekilde çalımlayarak kaleye yöneldi. Bu oyuncunun vuruşunda, sağına uzanarak topa müdahale eden Ertuğrul Taşkıran, gole izin vermedi.31. dakikada Kasımpaşa, ceza yayının gerisinden kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest atış kazandı. Topun başına geçen Bistrovic'in şutunda sağına iyi uzanan kaleci Munir, son anda dokunduğu meşin yuvarlağı kornere çeldi.44. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Aabid'in pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Boupendza, şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü. Seken topa altıpasın içinde Ertuğrul'dan önce Akintola dokundu. Topu önünde bulan Boupendza, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-147. dakikada Aytaç Kara'nın ceza yayının gerisinden sol ayağıyla çıkardığı sert şutta, topa müdahale eden kaleci Munir gole izin vermedi.56. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Hadergjonaj'ın sağdan ortasında Thelin, ceza sahası içinde topu göğsüyle önüne indirdi. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Munir'in sağından ağlara gitti: 1-169. dakikada Hadergjonaj'ın sağ kanattan yerden pasında, Hodzic'in penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta kaleci Munir, soluna uzanarak son anda topu kornere tokatladı.72. dakikada Atakaş Hatayspor tekrar öne geçti. Topu savunmadan çıkarmaya çalışan Yusuf Erdoğan'ın hatalı pasında meşin yuvarlağı önünde bulan Traore, ceza sahasında şutunu çıkardı. Top, Brecka'dan döndü. Aabid'in ceza yayı üzerinden yaptığı sert ve düzgün vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın sağından filelerle buluştu: 1-284. dakikada konuk takım üçüncü golü buldu. Abdurrahman Canlı'nın pasıyla ceza yayının solunda topla buluşan Traore, şık bir şekilde meşin yuvarlağı tekrar Abdurrahman'a aktardı. Abdurrahman Canlı, ceza sahası çizgisi üzerinden kaleyi cepheden gören bir noktadan yaptığı düzgün vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi: 1-390+1. dakikada Atakaş Hatayspor farkı 3'e çıkardı. Traore'nin kendi yarı sahasından savunmanın arkasına uzun pasında sağ çaprazda topla buluşan Kamara, ceza sahasına yöneldi. Bu oyuncunun Brecka'yı şık bir şekilde geçtikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-4Recep Tayyip ErdoğanBahattin Şimşek, Hakan Yemişken, Yusuf BozdoğanErtuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Brecka, Tosic, Haddadi, Aytaç Kara, Bistrovic, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic (Dk. 79 Koomson), Hodzic, ThelinMunir, Popov, Billong, Sackey, Katranis, Aabid, Muhammed Mert (Dk. 59 Abdurrahman Canlı), Traore, Akintola, Boupendza (Dk. 77 Kamara), Diouf (Dk. 88 Selim Ilgaz)Dk. 44 Boupendza, Dk. 72 Aabid, Dk. 84 Abdurrahman Canlı, Dk. 90+1 Kamara (Atakaş Hatayspor), Dk. 56 Thelin (Kasımpaşa)Dk. 16 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa)