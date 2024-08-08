Hatayspor, Galatasaray deplasmanında

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 9 Ağustos Cuma günü Galatasaray'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor, Galatasaray deplasmanında
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08 Ağustos 2024 14:12
Son güncelleme 08 Ağustos 2024 14:39
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 9 Ağustos Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta saat 21.00'de başlayacak mücadelede bordo-beyazlı ekip, rakibi karşısında puan arayacak.

Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sezon hazırlık kampını tamamlayan Hatay ekibi, geçen hafta Mersin'e gelerek Galatasaray maçına hazırlandı.

Lig tarihinde Galatasaray karşında 9. maçına çıkacak Hatayspor'un rakibi karşında 3 galibiyeti, 5 mağlubiyeti bulunuyor.

 

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