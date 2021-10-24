Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmasında Karagümrük, Hatayspor'u ağırladı.



İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.



Hatayspor, 30. dakikada El Kaabi ile 1-0 öne geçti. Karagümrük'e beraberliği getiren golü 38. dakikada Aleksandar Pesic kaydetti.



Karagümrük'ün sağ bek oyuncusu Hedenstad, 35. ve 89. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrasında oyundan ihraç edildi.



Bu sonucun ardından Hatayspor, 20 puan ve maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı. Karagümrük ise 18 puan ve maç fazlasıyla 4. sırada yer buldu.



Hatayspor, gelecek hafta Beşiktaş'ı konuk edecek. Karagümrük ise Kayserispor deplasmanına gidecek.



KARAGÜMRÜK, İÇ SAHADA YENİLMİYOR



Karagümrük, iç sahada oynadığı son 11 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



6. dakikada Ribeiro'nun uzun pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Adekugbe'nin kötü vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.



19. dakikada Borini'nin sağdan yaptığı ortada, arka direkte Karamoh'un gelişine yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.



30. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Ev sahibi takımın savunmada az adamla yakalandığı pozisyonda Diouf'un pasıyla sağdan ceza sahasına giren Lobjanidze, meşin yuvarlağı kale sahası önünde uygun durumda bulunan El Kaabi'ye verdi. Bu futbolcu da topu ağlara yollayarak takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.



38. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük skoru eşitledi. Borini'nin sağdan ortasında, Pesic kale sahası önünde savunmaya rağmen yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-1



45. dakikada Jimmy Durmaz'ın ara pasıyla savunmanın arkasına kaçan Pesic'in karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, açıyı daraltan Munir topu çıkartarak gole izin vermedi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



49. dakikada Atakaş Hatayspor önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Diouf'un ara pasında sağdan savunmanın arkasına sarkan Lobjanidze, arka direkte uygun durumda bulunun El Kaabi'yi gördü. Bu futbolcunun karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top kaleci Viviano'dan döndü. Topu kontrol eden El Kaabi'nin ikinci şutunda ise Viviano tekrar meşin yuvarlağı çıkartarak gole izin vermedi.



65. dakikada savunmada Biglia'nın yaptığı hatada topu kaparak ceza sahasına giren Diouf'un sert şutunda kaleci Viviano iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.



Stat: Atatürk Olimpiyat



Hakemler: Halis Özkahya, İbrahim Bozbey, Murat Tuğberk Curbay



VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin (Dk. 63 Erhun Aksel Öztümer), Biglia, Borini (Dk. 83 Emre Mor), Jimmy Durmaz (Dk. 83 Tunay Torun), Bertolacci (Dk. 63 Balkovec), Karamoh (Dk. 64 Ahmed Musa), Pesic



Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Ribeiro, Traore, Lobjanidze (Dk. 81 Saint Louis) Emre Çolak (Dk. 46 Boudjemaa), El Kaabi (Dk. 66 Kamara), Diouf



Goller: Dk. 30 El Kaabi (Atakaş Hatayspor), Dk. 38 Pesic (VavaCars Fatih Karagümrük)



Kırmızı kart: Dk. 89 Hedenstad (VavaCars Fatih Karagümrük)



Sarı kartlar: Dk. 29 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 90+4 Boudjemaa, Ribeiro (Maç bittikten sonra) (Atakaş Hatayspor), Dk. 69 Balkovec, Dk. 87 Emre Mor, Dk. 90+4 Tunay Torun (VavaCars Fatih Karagümrük)





İLGİLİ VİDEO