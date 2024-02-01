Hatayspor'a, Hull City'den transfer!

Hatayspor, Hull City'den Doğukan Sinik'i sezon sonuna kadar kiraladığını TFF'ye bildirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Hatayspor'a, Hull City'den transfer!
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01 Şubat 2024 14:49
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, kadrosunu Hull City'den Doğukan Sinik ile güçlendirdi.

Hatayspor, 25 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığını TFF'ye bildirdi.

Doğukan Sinik, bu sezon Hull City'de sadece 1 maçta süre buldu.

2022 yazında Antalyaspor'dan Hull City'ye transfer olan milli futbolcu, daha sonra Ocak 2023'te Akdeniz ekibine kiralık olarak geri dönmüştü.

Doğukan Sinik'in, Hull City ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

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