Hatayspor 1 ay sonra döndü, 1 puanı kaptı

Ruben Ribeiro, 83. dakikada 2. sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Hatayspor ile Sivasspor, Antakya Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi.Maçta Sivasspor'un golü 6. dakikada Max Gradel'den geldi. Hatayspor'un golü 8. dakikada David Akintola'dan geldi.Hatayspor'daBu sonuçla birlikte 6 maça çıkan Sivasspor, puanını 8'e yükseltti. Hatayspor ise 5 maç sonunda puanını 8 yaptı.Hatayspor, Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. Sivasspor ise aynı haftada sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.Hatayspor'un BB Erzurumspor ve MKE Ankaragücü maçları, futbolcu ve teknik ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.Ligde son olarak Alanyaspor'la 4 Ekim'de karşılaşan Hatayspor, 30 gün sonra Süper Lig'deki ilk maçına Sivasspor karşısında çıktı.Sivasspor, Avrupa Ligi'ndeki ilk iki maçında Villareal ve Maccabi Tel Aviv karşısında çıktı.Yiğidolar, 5 Kasım Perşembe günü Karabağ ile tamam ya da devam niteliğindeki maça çıkacak.6. dakikada Sivasspor öne geçti. Uğur'un sol kanattan yaptığı ortada altıpas içinde Gradel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-18. dakikada Hatayspor beraberliği yakaladı. Selim Ilgaz'ın sağ kanattan yerden yaptığı ortada kale önünde topun gelişine vuran Akintola, meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu. 1-129. dakikada Gökhan Karadeniz'in ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutta kaleci Samassa, gole izin vermedi.49. dakikada sol kanattan yapılan ortaya ceza sahasında gelişine vuran Diouf'un şutunda top üstten auta çıktı.60. dakika Sivasspor'da Fajr'in ceza yayı üzerinde çektiği şutta meşin yuvarlak Hatayspor savunmasından döndü.74. dakikada Hatayspor'da Diouf'un ceza sahasında çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu, ancak öncesinde pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.87. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya altıpastan gelişine vuran Akintole'nin vuruşunda top üst direkten döndü.Stat: Antakya AtatürkHakemler: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Cemil TunçAtakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Mesut Çaytemel, Rayane, Ribeiro, Selim Ilgaz (Dk. 76 Boupendza), Gökhan Karadeniz (Dk. 62 Barbosa), Akintole, Diouf (Dk. 84 Sackey)Demir Grup Sivasspor: Samassa, Barış Yardımcı, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie (Dk. 90+2 Robin Yalçın), Fajr, Yatabare (Dk. 46 Erdoğan Yeşilyurt), Gradel (Dk. 76 Ninga), Kayode (Dk. 76 Kone)Goller: Dk. 6 Gradel (Demir Grup Sivasspor), Dk. 8 Akintole (Atakaş Hatayspor)Kırmızı kart: Dk. 82 Ribeiro (Atakaş Hatayspor)Sarı kartlar: Dk. 34 Yatabare, Dk. 62 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor), Dk. 55 Santos, Dk. 90+4 Sackey (Atakaş Hatayspor)