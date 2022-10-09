ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Bursa Uludağ Basketbol ile karşılaştı.
Hatay ekibi rakibini 75-62 mağlup etti. Maçta Hatay ekibinde Gatling ve Prince öne çıkan isimler oldu.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Sinem Tetik, Burak Durmuş, Selena Gamze Öget Çerçi
Bursa Uludağ Basketbol: Meryem Maria Gültekin 10, Davis 10, Gizem Mürüvet Uca 12, Özge Kavurmacıoğlu 3, İlsu Darıcıoğlu, Ferda Yıldız, Tuğçe Turus, Cannon 27
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Eda Şahin 3, Büşra Akbaş 8, Ayşe Cora 8, Büşra Akgün, Şelale Kepenç 2, Prints 6, Tuğçe Canıtez 8, Gizem Başaran Turan, Prince 19, Gatling 21
1. Periyot: 12-21
Devre: 24-47
3. Periyot: 42-57
Hatay ekibi rakibini 75-62 mağlup etti. Maçta Hatay ekibinde Gatling ve Prince öne çıkan isimler oldu.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Sinem Tetik, Burak Durmuş, Selena Gamze Öget Çerçi
Bursa Uludağ Basketbol: Meryem Maria Gültekin 10, Davis 10, Gizem Mürüvet Uca 12, Özge Kavurmacıoğlu 3, İlsu Darıcıoğlu, Ferda Yıldız, Tuğçe Turus, Cannon 27
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Eda Şahin 3, Büşra Akbaş 8, Ayşe Cora 8, Büşra Akgün, Şelale Kepenç 2, Prints 6, Tuğçe Canıtez 8, Gizem Başaran Turan, Prince 19, Gatling 21
1. Periyot: 12-21
Devre: 24-47
3. Periyot: 42-57
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