Hasan Şaş: 'Barış Alper ıslıklandı, Osimhen bozuldu'

Hasan Şaş, Galatasaraylı taraftarlara SporON Youtube kanalında önemli bir uyarıda bulundu.
Hasan Şaş'ın yorumları şu şekilde:
"BARIŞ ALPER ISLIKLANIRKEN OSIMHEN'İN SURATI DÜŞTÜ"
"Barış Alper Yılmaz'ın maçta ıslıklanması veya oyundan çıkarken bu hareketler, Barış Alper özelinde bir durum değil. Galatasaray taraftarının uyanık olması lazım. Ben maçta bir görüntü gördüm, Barış Alper Yılmaz ıslıklanırken Osimhen'in suratı düştü."
"OYUNCULARI BOZUYORSUNUZ"
"Osimhen'i bozuyorsunuz, diğer oyuncuları bozuyorsunuz. 'Yarın bir gün bana gelebilir bu durum' der oyuncu. Bu durum diğer oyunculara sirayet eder. Bu elmanın içine giren kurt gibidir, yavaş yavaş oyar. Galatasaray taraftarının biraz uyanık olması lazım."
"ÇOCUĞU SOKTUKLARI HAL BU OLDU"
"Taraftarlar, konusunda haklı mı? Tabii ki haklı çünkü bu duruma Galatasaray taraftarı getirmedi. Galatasaray taraftarı onu seviyordu. Barış, Galatasaray'ın efsanesi olma yolunda gidiyordu, bunu söyledim. Kötü bir iletişim sonucunda çocuğu soktukları hal bu oldu işte."
"ASLINDA İYİ NİYETLE KURTULMAYA ÇALIŞIYOR"
"Ben 9 yaşından beri iyi bilirim, hafızamda çok kuvvetlidir. 49 yaşındayım, 40 yıldır kimin neye tepki gösterdiğini, göstermediğini, kimin ne algı yaptığını çok iyi bilirim. Tamam, Barış Alper Yılmaz şu anda kötü. Kendini ispatlamak için bazen pas vereceği yerde şut atmaya çalışıyor, asist yapmaya, gol atmaya çalışıyor. Bu durumdan aslında iyi niyetle kurtulmaya çalışıyor. Taraftar maç içerisinde ıslıkladığı zaman diğer oyunculara sirayet ediyor. Bu da Galatasaray'ın işine gelmez çünkü Galatasaraylı oyuncular bu güne kadar böyle bir durum yaşamadı. Bu tespite dikkat etmelerini istiyorum."
Hasan Şaş'ın yorumları şu şekilde:
"BARIŞ ALPER ISLIKLANIRKEN OSIMHEN'İN SURATI DÜŞTÜ"
"Barış Alper Yılmaz'ın maçta ıslıklanması veya oyundan çıkarken bu hareketler, Barış Alper özelinde bir durum değil. Galatasaray taraftarının uyanık olması lazım. Ben maçta bir görüntü gördüm, Barış Alper Yılmaz ıslıklanırken Osimhen'in suratı düştü."
"OYUNCULARI BOZUYORSUNUZ"
"Osimhen'i bozuyorsunuz, diğer oyuncuları bozuyorsunuz. 'Yarın bir gün bana gelebilir bu durum' der oyuncu. Bu durum diğer oyunculara sirayet eder. Bu elmanın içine giren kurt gibidir, yavaş yavaş oyar. Galatasaray taraftarının biraz uyanık olması lazım."
"ÇOCUĞU SOKTUKLARI HAL BU OLDU"
"Taraftarlar, konusunda haklı mı? Tabii ki haklı çünkü bu duruma Galatasaray taraftarı getirmedi. Galatasaray taraftarı onu seviyordu. Barış, Galatasaray'ın efsanesi olma yolunda gidiyordu, bunu söyledim. Kötü bir iletişim sonucunda çocuğu soktukları hal bu oldu işte."
"ASLINDA İYİ NİYETLE KURTULMAYA ÇALIŞIYOR"
"Ben 9 yaşından beri iyi bilirim, hafızamda çok kuvvetlidir. 49 yaşındayım, 40 yıldır kimin neye tepki gösterdiğini, göstermediğini, kimin ne algı yaptığını çok iyi bilirim. Tamam, Barış Alper Yılmaz şu anda kötü. Kendini ispatlamak için bazen pas vereceği yerde şut atmaya çalışıyor, asist yapmaya, gol atmaya çalışıyor. Bu durumdan aslında iyi niyetle kurtulmaya çalışıyor. Taraftar maç içerisinde ıslıkladığı zaman diğer oyunculara sirayet ediyor. Bu da Galatasaray'ın işine gelmez çünkü Galatasaraylı oyuncular bu güne kadar böyle bir durum yaşamadı. Bu tespite dikkat etmelerini istiyorum."