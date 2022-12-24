Hasan Özer: 'Elimizden geleni yaptık ama...'

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hasan Özer, Denizllispor'a 3-0 mağlup oldukları maç sonrası karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.



Zorluk derecesi gerçekten zor olan bir maça çıktıklarını belirten Özer, "Tabii maçtan önce üç puanların silinmesi her iki takım için karşılaşmanın değerini daha da arttırdı. Tabii bizim eksiklerimiz vardı. Çok önemli oyunculardan yoksun çıktık sahaya. Buna rağmen oyuna iyi başladığımızı söyleyebilirim. Yediğimiz ilk golü gerçekten biz de anlamakta zorluk çektik. 24. dakikada yediğimiz bir gol bizim biraz zorlanmamıza neden oluyor. Çünkü 1-0 mağlup duruma düştüğümüz zaman rakip takım da kapandığı zaman o takımı açmakta zorlanan bir takımız." değerlendirmesinde bulundu.



Özer, kontraatakta etkili bir takım olduklarının altını çizerek, şunları söyledi:



"2-0 olduktan sonra maçı çevirmek kolay değildi bizim adımıza. İkinci devre elimizden geleni yaptık. Tabii genç oyuncular vardı. Özellikle Atakan'ı ve Alperen'in stoperde ilk defa oynattık. Maçı kaybettik ama bu iki oyuncuyu kazandığımızı düşünüyorum. Tabii kaybetmek özellikle deplasmanda çok alışkın olduğumuz bir skor değildi. Biz deplasmanda hem iyi oyun hem de iyi skor alan bir takımdık. Deplasmandaki ikinci mağlubiyetimizi rakibimiz Denizlispor'a karşı aldık. Ama ilk devre bitti. Biz elimizden geleni yaptık ama kazanan Denizlispor oldu. Denizlispor'u kutluyorum."





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