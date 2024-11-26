Milli ara öncesinde Galatasaray ve Kasımpaşa'ya kaybeden Kartal, Başakşehir ile de deplasmanda berabere kalarak zirvenin 10 puan gerisine düşmüştü. Arada toparlanması beklenen Beşiktaş daha da kötü döndü. Göztepe karşısında ilk 10 dakikada 2-0'ı bulan Beşiktaş adeta stop etti. Göztepe, Kartal'a 4 golle cevap verdi ve siyah-beyazlılar tarihlerinin en acı veren iç saha mağlubiyetlerinden birini aldı. Akıllara da Hasan Arat'ın o sözleri geldi…
"REAKSİYON VERECEK GÜÇTE"
Hasan Arat, 8 Mayıs 2024'teki konuşmasında "3 sezondur bu takım kasım ayında lige havlu atıyor. Bu kabul edilemez" ifadelerini kullanmıştı. Beşiktaş SuperApp'in lansmanında da "Geçen sezonki gibi 10 puan fark var ama bu takım o takım değil. Reaksiyon verecek güçte" demişti. Ancak bu sözler de yerini bulmadı. Beşiktaş, ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe gibi 12 maç oynadı. 21 puan topladı. Lider Galatasaray'ın 13, takipçisi Fenerbahçe'nin ise 8 puan gerisinde kaldı.
OKLAR KENDİNE DÖNDÜ
Hasan Arat'ın geçtiğimiz sezon attığı bir tweet, yeniden gündeme geldi. Arat, 22 Ağustos'ta yaptığı paylaşımda kötü gidişat nedeniyle Beşiktaş yönetimini seçimli kongreye davet etmişti. Ancak eleştiri bu kez kendine döndü ve siyah-beyazlı taraftarlar, Arat'ı istifaya çağırdı.
VAN BRONCKHORST'A KANAT GERMİŞTİ
Beşiktaş'ta eleştirilerin hedefindeki bir diğer isim de teknik direktör Giovanni van Bronckhorst… Hollandalı hocanın "Geçen sene 46 puan geride kalan bir takım şampiyonluğu hak ediyor mu?" sözleri camiada tepki topladı. Taraftarlar arasında gönderilmesini isteyenler çoğunlukta. Başkan Hasan Arat ise "Hoca değiştirerek bir şey kazanmadığımızı geçen sezon gördük" diyerek onu korumuştu. Bir anlamda elini kolunu bağladı.
Hasan Arat, kınadığını yaşadı!
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, 8 Mayıs 2024'te "3 sezondur Kasım ayında havlu atıyoruz. Bu kabul edilemez" demişti. Ancak aynı durumu kendisi de yaşadı ve Beşiktaş, Galatasaray'ın 13 puan gerisine düştü.
Milli ara öncesinde Galatasaray ve Kasımpaşa'ya kaybeden Kartal, Başakşehir ile de deplasmanda berabere kalarak zirvenin 10 puan gerisine düşmüştü. Arada toparlanması beklenen Beşiktaş daha da kötü döndü. Göztepe karşısında ilk 10 dakikada 2-0'ı bulan Beşiktaş adeta stop etti. Göztepe, Kartal'a 4 golle cevap verdi ve siyah-beyazlılar tarihlerinin en acı veren iç saha mağlubiyetlerinden birini aldı. Akıllara da Hasan Arat'ın o sözleri geldi…
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