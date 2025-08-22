Bundesliga'da yeni sezonun ilk golü Michael Olise'den geliyor! 🚀 pic.twitter.com/JgeFjTmkt5



Bundesliga'nın ilk haftasında Bayern Münih, sahasında Leipzig ile karşı karşıya geldi. Bayern Münih, Allianz Arena'da oynanan maçtan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.Bayern Münih, 27. dakikada Michael Olise, 32. dakikada Luis Diaz ve 42. dakikada Olise'nin golleriyle devreye 3-0 önde gitti.İkinci yarıda hız kesmeyen Bayern Münih, Harry Kane'in 64, 74 ve 78. dakikalardaki golleriyle maçı 6-0 kazandı.Bayern Münih'in bu sezon kadrosuna kattığı Luis Diaz, Bundesliga kariyerine golle başladı.Leipzig'in Göztepe'den kadrosuna kattığı Romulo, karşılaşmada ikinci yarının başında Lois Openda yerine oyuna dahil oldu.Bu sonucun ardından Bayern Münih, yeni sezona 3 puanla başladı. Leipzig, ilk haftada puan alamadı.Bayern Münih, ligin bir sonraki haftasında Augsburg deplasmanına gidecek. Leipzig, sahasında Heidenheim'ı konuk edecek.