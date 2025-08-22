22 Ağustos
Karagümrük-Göztepe
0-2
22 Ağustos
Arca Çorum FK-Sarıyer
2-1
22 Ağustos
Bayern Munih-RB Leipzig
6-0
22 Ağustos
West Ham United-Chelsea
1-5
22 Ağustos
Real Betis-Alaves
1-071'
22 Ağustos
PSG-Angers
1-0

Harry Kane'den hat-trick ve Bayern Münih'ten rahat galibiyet!

Bundesliga'nın ilk haftasında Bayern Münih, sahasında Leipzig'i 6-0 mağlup etti. Bayern Münih'te Harry Kane, hat-trick yaptı.

calendar 22 Ağustos 2025 23:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Bundesliga'nın ilk haftasında Bayern Münih, sahasında Leipzig ile karşı karşıya geldi. Bayern Münih, Allianz Arena'da oynanan maçtan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bayern Münih, 27. dakikada Michael Olise, 32. dakikada Luis Diaz ve 42. dakikada Olise'nin golleriyle devreye 3-0 önde gitti.

İLK MAÇTA HAT-TRICK YAPTI!


İkinci yarıda hız kesmeyen Bayern Münih, Harry Kane'in 64, 74 ve 78. dakikalardaki golleriyle maçı 6-0 kazandı.

Bayern Münih'in bu sezon kadrosuna kattığı Luis Diaz, Bundesliga kariyerine golle başladı.

Leipzig'in Göztepe'den kadrosuna kattığı Romulo, karşılaşmada ikinci yarının başında Lois Openda yerine oyuna dahil oldu.



Bu sonucun ardından Bayern Münih, yeni sezona 3 puanla başladı. Leipzig, ilk haftada puan alamadı.

Bayern Münih, ligin bir sonraki haftasında Augsburg deplasmanına gidecek. Leipzig, sahasında Heidenheim'ı konuk edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
