Harry Kane'den Bayern Münih'e mesaj: 'Tamamen buradayım'

İngiltere futbolunun en büyük golcülerinden Harry Kane, BBC'ye Bayern Münih ile yeni sözleşme görüşmelerine açık olduğunu açıkladı.



2023 yazında Tottenham'dan 100 milyon euro bonservisle Almanya'ya transfer olan yıldız golcü, yarı süresi tamamlanan dört yıllık kontratını uzatmaya sıcak bakıyor.



"PREMIER LİG'E DÖNÜŞ ARTIK ÖNCELİĞİM DEĞİL"

32 yaşındaki Kane, Premier Lig'e dönme isteğinin eskisi kadar güçlü olmadığını vurguladı:Tottenham menajeri Thomas Frank, Kane'in İngiltere'ye dönmesini arzu ettiğini dile getirmişti. Kane'in Premier Lig'de Alan Shearer'in 260 gollük rekorunu kırması için 48 gole ihtiyacı bulunuyor.Kane, Bayern formasıyla 106 maçta 103 gol atarak inanılmaz bir istatistik yakaladı ve 2024-25 sezonunda Bundesliga şampiyonluğu yaşayarak kariyerindeki ilk büyük kupasını kaldırdı. Yıldız golcü, bu başarının kendisini tatmin etmediğini, aksine daha fazlasını kazanmak için motive ettiğini söyledi: