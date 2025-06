Dallas Mavericks genel menajeri Nico Harrison, başantrenör Jason Kidd'in görevine devam edeceğini resmen açıkladı.Son günlerde Kidd'in New York Knicks'in koç adayları arasında yer aldığı yönündeki spekülasyonlara böylece son verildi.The Dallas Morning News'tan Abby Jones'un X platformunda aktardığına göre Harrison,diyerek kesin ifadeler kullandı.Knicks'in halen Kidd'i radarında tuttuğu konuşulsa da, Dallas kulübü resmi olarak görüşme izni vermemişti. Mavericks, geçtiğimiz sezonu 39–43'lük dereceyle Batı Konferansı'nda 10. sırada tamamladı ve Play-In turnuvasının son maçında Memphis'e elendi.Kidd, sözleşmesinin son yılına girerken, Dallas yönetimi an itibarıyla koç değişikliği düşünmediğini net şekilde ortaya koydu.Knicks'in ise koç arayışları halen sürüyor. Donovan (Chicago) ve Snyder (Atlanta) gibi bazı koçlarla görüşme talepleri reddedilen New York, daha ulaşılabilir ve gelişim odaklı isimlere yöneldi.