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"Harrell, Clippers'taki hiyerarşiye uyum sağlayamadı" iddiası!

Los Angeles Lakers forvet Montrezl Harrell'ın, eski takımı LA Clippers'ın hiyerarşik sistemine uyum sağlayamadığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers forvet Montrezl Harrell'ın, eski takımı LA Clippers'ın hiyerarşik sistemine uyum sağlayamadığı iddia edildi.

ESPN'den Kevin Arnovitz'e göre, Harrell'ın takımın süperstarları Kawhi Leonard ve Paul George'a yapılan özel muamelesiyle ilgili sorun yaşadığı düşünülüyor:

"Hiyerarşik sisteme geçiş sürecinde nispeten daha zorlanan Harrell'ın da aralarında bulunduğu bazı kişiler geride kalmış oldu. Playofflarda elenmelerinden bu yana, daha önce Kawhi'ın eşsiz konumdaki maç öncesi yönetim şekli süresince fazladan alana ihtiyaç duymasıyla oluşan rahatsızlıklarla bazı durumları fark eden oyuncular ve personel, NBA'de belirli bir gerçekliği öğrenmiş oldular: Olağanüstü yıldızlara olağanüstü ayrıcalıklar veriliyor."

Harrell, Clippers'ta üç sezon geçirmiş ve 2019-20 sezonunda Yılın Altıncı Adamı ödülünü kazanmıştı. Sonrasında ekiple yeniden anlaşma yapmamaya karar vererek, Lakers ile iki yıllığı 19 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.

Harrell, 22 Aralık Salı günü sezon açılışında eski takımıyla karşılaşacak.


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