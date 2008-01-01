Harrell: "Büyükannem, benim dünyamdı..."

LA Clippers forveti Montrezl Harrell, 17 Temmuz'da büyükannesinin vefat etmesi sonrası takımdan ayrıldığından beri, ilk kez muhabirlerle konuştu.



Harrell, en yakın arkadaşlarından biri olarak tanımladığı büyükannesinin ölümünden sonra yaşadığı kederi paylaşırken gözlerindeki hüznü gizleyemedi.



Harrell, büyükannesinin kendisi için ne ifade ettiği sorulduğunda, şunları söyledi:



"Her şey. Beni basketbolla tanıştıran büyükannemdi, babamın annesiydi. En büyük destekçilerimden, en büyük hayranlarımdan, en iyi arkadaşlarımdan biriydi. Bunu söylemenin tek yolu bu. Benim için yaptıklarını açıklamanın başka yolu yok. O benim dünyamdı."



"KÜÇÜKKEN BANA UFAK POTALARDAN ALIRDI"



Harrell, Instagram'da otel odasına döndüğünde, büyükannesiyle daha önce olduğu gibi arayıp konuşamadığı için ağladığını söyledi.



"Büyükannem bana, bebekler için yapılan ufak potalardan o kadar çok almıştı ki, evin etrafına asmaya başlamıştı. Binlercesini kırmıştım sanırım."



Harrell, geçtiğimiz ay boyunca, ister bubble dışındayken gece geç saatte uzun yolculuklarda olsun, isterse yedi günlük karantinasındayken odasında yalnız geçirdiği saatlerde olsun, büyükannesi hakkında düşünmekten kendini nasıl alıkoyamadığını Instagram'da paylaşmıştı.



"Hala bugün bile unutamıyorum. Süreçle uğraşıyorum. Burada size dünyaları ifade eden birisinin olması ve her geçen gün bu kişiyle sürekli iletişim halinde olmanız, farklı bir durum. Sizi sürekli kontrol ederler, maçlarınızı izlerler. İlk basketbol topunu elinize aldığında, bu faktör artık orada yok, bu yüzden zor."



