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Harden ve Clippers ortaklığı 2027'ye kadar sürebilir

Los Angeles Clippers ve yıldız oyuncu James Harden, iş birliğini uzun vadeye taşımaya hazırlanıyor. HoopsHype'tan Michael Scotto'nun haberine göre taraflar yeni bir anlaşma üzerinde çalışıyor.

calendar 05 Haziran 2025 15:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Harden ve Clippers ortaklığı 2027'ye kadar sürebilir
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Los Angeles Clippers ve yıldız oyuncu James Harden, iş birliğini uzun vadeye taşımaya hazırlanıyor. HoopsHype'tan Michael Scotto'nun haberine göre taraflar yeni bir anlaşma üzerinde çalışıyor.

35 yaşındaki Harden, 2024-25 sezonunda 79 maça çıkarak 22.8 sayı, 8.7 asist ve 5.8 ribaund ortalamaları tutturdu. %58.2'lik gerçek şut yüzdesiyle sezonu 1802 toplam sayı ve takımın en yüksek +344 plus-minus değeriyle tamamladı.

Playoff'larda ise ortalama 40 dakikayla sahada kalan Harden, 18.7 sayı ve 9.1 asistle oynadı. %43.6 saha içi, %36.4 üçlük isabetiyle Clippers'ın liderliğini üstlendi.


Harden, 2024 Temmuz ayında Clippers ile iki yıllık 70 milyon dolarlık bir sözleşmeye imza atmıştı. Bu anlaşmada 2025–26 sezonu için 36.35 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor. Kulüp, Paul George'un ayrılığı ve Kawhi Leonard'ın sakatlık geçmişi nedeniyle kadroda istikrar sağlamak istiyor.


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