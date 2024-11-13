Hansi Flick'ten transfer baskısı: Tah

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Bayer Leverkusen forması giyen Jonathan Tah'ın alınmasını istedi. Detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Hansi Flick'ten transfer baskısı: Tah
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13 Kasım 2024 21:55
Bayer Leverkusen ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jonathan Tah'ın talipleri artıyor.

Bild'de yer alan habere göre; Hansi Flick, yönetimden ayer Leverkusen forması giyen Jonathan Tah'ın alınmasını istedi.

Haberde Alman teknik adamın Barcelona yönetimine Leverkusen ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jonathan Tah'ı transfer etmeleri için baskı yaptığı belirtildi.

BARÇA HAREKETE GEÇEBİLİR

Barcelona'nın yıldız futbolcu için kısa süre içinde harekete geçebileceği ifade edildi.

Jonathan Tah ile Bundesliga devi Bayern Münih de yakından ilgileniyor.

28 yaşındaki stoper, bu sezon Bundesliga'da 17 maçta forma giydi ve 1 kez gol sevinci yaşadı.

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