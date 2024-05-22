Hansi Flick'in gönlü Barcelona'da

Sezon sonunda Xavi ile yollarını ayırmak isteyen Barcelona'ya, yıldız teknik adamdan istediği haber geldi.



GÖNLÜ BARCELONA'DA



Fabrizio Romano'nun haberine göre Hansi Flick, Barcelona'nın başına geçmek istiyor.



Haberin detaylarında 59 yaşındaki tecrübeli teknik direktörün, Bayern Münih'in teklifini reddettiği ve Barcelona'yı çalıştırmak istediği iddia edildi.



25 MAÇA ÇIKTI



Son olarak Almanya Milli Takımı'nı yöneten Hansi Flick bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet alırken maç başına 1.76 puan ortalaması tutturdu.





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