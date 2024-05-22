Hansi Flick'in gönlü Barcelona'da

Hansi Flick, sezon sonunda Xavi ile yollarını ayırmak isteyen Barcelona'nın başına geçmek istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Hansi Flick'in gönlü Barcelona'da
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22 Mayıs 2024 22:39
Sezon sonunda Xavi ile yollarını ayırmak isteyen Barcelona'ya, yıldız teknik adamdan istediği haber geldi.

GÖNLÜ BARCELONA'DA

Fabrizio Romano'nun haberine göre Hansi Flick, Barcelona'nın başına geçmek istiyor.

Haberin detaylarında 59 yaşındaki tecrübeli teknik direktörün, Bayern Münih'in teklifini reddettiği ve Barcelona'yı çalıştırmak istediği iddia edildi.

25 MAÇA ÇIKTI

Son olarak Almanya Milli Takımı'nı yöneten Hansi Flick bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet alırken maç başına 1.76 puan ortalaması tutturdu.

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