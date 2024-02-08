Hannover'den Köhn için açıklama!

Hannover 96 Teknik Direktörü Stefan Leitl, Derrick Köhn'ün Galatasaray'a transfer olmasının ardından açıklamalarda bulundu.
"SPORTİF AÇIDAN KABUL ETMEK ZOR"
Leitl, "Derrick'in bu yıl şampiyonluğa oynayan ve gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir kulüpten teklif alması onur verici. Bunu hak ediyor çünkü bir buçuk yılda büyük bir gelişim gösterdi. Yine de bu konuda konuşmamıza gerek yok çünkü sportif açıdan bakıldığında bu acı bir kayıp. Sportif açıdan bunu kabul etmek zor" şeklinde konuştu.
Hamburg ile cuma günü oynayacakları maç için konuşan Stefan Leitl, "Antrenör ekibi olarak bizim için bu, tüm enerjimizi futbolculara vermemiz gerektiği anlamına geliyor. Halstenberg de cezalı. Bu bizim için savunmanın yüzde ellisinin yokluğu anlamına geliyor. Ama diğer çocuklar burada ve buna hazırlar" dedi.
Alman teknik adam, Köhn'ü takımda tutmak için çaba gösterip göstermedikleri yönünde sorunun ardından, "Bu varsayımsal. Oyuncuların teklifleri değerlendirmesi kesinlikle meşru, Derrick'in de yapmak istediği buydu. Onun ayrılışı çok ağır, bu yüzden lafı dolandırmaya gerek yok. Şu anda benim için takımı maça hazırlamak çok daha önemli. Bu yüzden enerjimizi ortaya koymalı ve maçın tadını çıkarmalıyız" sözlerini sarf etti.
TRANSFERİN GALATASARAY'A MALİYETİ
Galatasaray Derrick Köhn için Hannover 96'ya bonuslarla birlikte yaklaşık 4 milyon euro bonservis ödeyecek. Ayrıca sözleşmede sonraki satıştan yüzde 10 da pay yer alacak.
25 yaşındaki futbolcu ile 3.5 sene + 1 sene opsiyonlu sözleşme konusunda el sıkışıldı. Alman futbolcu yıllık 450 bin euro kazanacak.
"SPORTİF AÇIDAN KABUL ETMEK ZOR"
Leitl, "Derrick'in bu yıl şampiyonluğa oynayan ve gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir kulüpten teklif alması onur verici. Bunu hak ediyor çünkü bir buçuk yılda büyük bir gelişim gösterdi. Yine de bu konuda konuşmamıza gerek yok çünkü sportif açıdan bakıldığında bu acı bir kayıp. Sportif açıdan bunu kabul etmek zor" şeklinde konuştu.
Hamburg ile cuma günü oynayacakları maç için konuşan Stefan Leitl, "Antrenör ekibi olarak bizim için bu, tüm enerjimizi futbolculara vermemiz gerektiği anlamına geliyor. Halstenberg de cezalı. Bu bizim için savunmanın yüzde ellisinin yokluğu anlamına geliyor. Ama diğer çocuklar burada ve buna hazırlar" dedi.
Alman teknik adam, Köhn'ü takımda tutmak için çaba gösterip göstermedikleri yönünde sorunun ardından, "Bu varsayımsal. Oyuncuların teklifleri değerlendirmesi kesinlikle meşru, Derrick'in de yapmak istediği buydu. Onun ayrılışı çok ağır, bu yüzden lafı dolandırmaya gerek yok. Şu anda benim için takımı maça hazırlamak çok daha önemli. Bu yüzden enerjimizi ortaya koymalı ve maçın tadını çıkarmalıyız" sözlerini sarf etti.
TRANSFERİN GALATASARAY'A MALİYETİ
Galatasaray Derrick Köhn için Hannover 96'ya bonuslarla birlikte yaklaşık 4 milyon euro bonservis ödeyecek. Ayrıca sözleşmede sonraki satıştan yüzde 10 da pay yer alacak.
25 yaşındaki futbolcu ile 3.5 sene + 1 sene opsiyonlu sözleşme konusunda el sıkışıldı. Alman futbolcu yıllık 450 bin euro kazanacak.