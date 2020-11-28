Hamza Hamzaoğlu: 'Rakibin etkili olduğu yerlere önlem aldık'

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Gaziantep FK maçı sonrası 3 puan almak için sahaya çıktıklarını söyledi.



Deplasmandan 1 puan almanın da önemli olduğunu belirten Hamzaoğlu, şöyle konuştu:



"Rakibimizin etkili yanlarını biliyorduk. Bunlara önlem almaya çalıştık. Büyük ölçüde başarılı olduk. Boşlukta yakalandığımız pozisyonda golü yedik. Ara ara oyundan koptuk. Rakip alanda daha fazla oynayan, geri düştükten sonra oyunu bırakmayan, kazanmak için sahada her şeyi yapan bir takım vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyun olarak çok iyi şeyler ortaya sunamadık ama maç öyle bir maç değildi. Daha çok mücadele içinde geçen bir maçtı. İyi oyun oynamak biraz zaman alacak. Bu arada alabildiğimiz kadar puan almak istiyoruz."



