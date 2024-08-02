Hamza Güreler: "Benim için aşırı mutluluk verici"

Başakşehir'de Hamza Güreler, La Fiorita'yı 4-0 mağlup ederek tur atladıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; ibfk.com.tr
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Hamza Güreler: 'Benim için aşırı mutluluk verici'
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02 Ağustos 2024 00:06
Başakşehir'in La Fiorita'yı 4-0 mağlup ederek tur atladıkları maçta takımının 3. golünü kaydeden Hamza Güreler, maçın ardından açıklamalarda bulundu.


"ÇAĞDAŞ HOCAM BENİ DESTEKLİYOR"

Çok mutlu olduğunu söyleyen Güreler, "Benim için aşırı mutluluk verici bir şey. Önemli bir şey benim açımdan. Bu kulüpte olduğum için çok mutluyum. Çağdaş Hocam beni destekliyor, ona da teşekkür ediyorum. Bende emeği çok büyük. Çok mutluyum, inşallah devamı gelir." dedi.

"İLK HEDEFİMİZ GRUPLARA KALMAK"

18 yaşındaki genç futbolcu, önceliklerinin gruplara kalmak olduğunu söylerek "İlk hedefimiz gruplara kalmak. Başakşehir, her zaman turnuvalarda boy göstermiş bir takım. İlk önceliğimiz gruplara kalmak. Sonra da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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