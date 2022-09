Hamit Altıntop: 'Kuntz devam edecek'

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Faroe Adaları yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu.



TRT Spor'a konuşan Hamit Altıntop maç sonu yaptığı açıklamada eleştirileri kabul ettiğini ancak sorunların çözümü noktasında gönüllü çalıştıklarını belirterek Stefan Kuntz'un görevine devam edeceğini söyledi.



İşte Hamit Altıntop'un açıklamaları:



"SORUMLULUĞU ÜSTLENİYORUZ"

"Son 2 maçı bizler de olumlu karşılamıyoruz. Üzgünüz. Kötü bir akşamdı. Böyle bir oyun ve mağlubiyet kabul edilecek değil. Bunun farkındayız. Sorumluluğu üstleniyoruz. Kaçış yok."



Biz futbol ülkesiyiz. Futbolu konuşuyoruz, eleştiriyoruz. İstişareleri kapatmamak lazım. Eleştirileri yaparken hangi anlamda yapıyoruz, geliştirmek için mi yapıyoruz, bunlara dikkat etmek gerekir. İletişim araçları artık artıyor. Dijital inanılmaz gelişiyor. Herkes özgür bir şekilde fikrini beyan ediyor. Bunlar önemli. Baktığınızda 20-30-40 yıl önce olan medya oyunları da var hala. Bunlara çok prim vermemek, göz önüne almak gerekir. Hedefimiz Uluslar Ligi'nde 1. olmaktı, olduk. Kötü bir görüntü de verdik. Bunu da kabul ediyoruz. Bu bir süreç, değişim. Değişim zaman alacak dedik. 4 maçtan sonra nasıl piyasaya çıkmadıysak, her şey dört dörtlüktü. Bugün de özeleştiri yapıyoruz. Bunu kabul ediyoruz."







"30-40 YIL ÖNCEKİ MEDYA OYUNLARINA PRİM VERMEYİN"



"Yeni bir yönetim, başkan geldi. Bu konuda iletişimiz gayet olumlu, iyi. İyi bir yola başladık. Bunu beyan da ediyoruz. Beyan etmemize rağmen bir mutsuzluk var. Kabul etmemek gibi şeyler var. Eleştiri olacaktır. Eleştirici yapıcıysa, futbolun paydaşlarıyla beraber hepsini kapsıyorsa başımızın üstünde yeri var. Biz burada bireysel bir hedefimiz yok. Türk futbolunu ileri taşımaya çalışıyoruz. 30-40 yıl önceki medya oyunlarına prim vermeyin. Ağır da eleştirin. Kabul ediyoruz. Oyunu hocamız değerlendirir. Koşmazsanız, kafanızı ayağınızı ikili mücadelelere sokmazsanız, kararlı oynamazsanız Faroe'ye de, Lüksemburg'a da kaybedersiniz. 3 ay önce hepsine 4-5 attık, bugün bu görüntüyü veriyoruz. Bu kabul edilmeyecek. Bunu oyuncularımıza da hissettireceğiz. Kulüplerdeki antrenörlerle bunu paylaşacağız. Bunlar bizim çocuklarımız. Doğru uyarıları yapıuyoruz da. Hoca ekibi 24 saat sağlam bir temel atmak için uğraşıyor. Yeni yönetimimiz ile birkaç ay sonra bunun planlamasını da açıklayacak."



"YENİ BİR HOCAYLA İVME YAKALADIK"



"Kısa vadeli hedef Dünya Kupası playoffları ve Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne yükselmekti. Bunları yaptık. 9 Ekim'de Frankfurt'ta Avrupa Şampiyonası Elemeleri kuraları var. Bu orta vadeli hedefimiz. Bu süreçte yeni oyuncular kazanmaya, daha çok topla oynamaya çalışıyoruz. Bugünkü ilk devre, evet, şaşkınız. Bu takımın 2 yüzü var. Bu takım iki defa B Ligi'nde C Ligi'ne düşmüş. B Ligi'nde kalma nedenimiz formatın değişmesi. Şenol Hocamız da B Ligi'nden C Ligi'ne düşmüş. Ağır bir Avrupa Şampiyonası geçirildi. Yeni bir hocayla ivme yakaladık. Bunun olumlu görüntüsünü haziranda gösterdik. Bu son 2 maçta düşündürdü, geri adım mı attık dedirtti. Sorumlu kişi olarak hocanın arkasındayım dedim. Eleştirmeyin anlamına gelmiyor. Ben buna saygı göstermenizi istiyorum."



"GÖNÜLLÜ ŞEKİLDE, SORUNLARIN DİBİNE İNİYORUZ"



"Medyada geçmişi olan, değerli olan, kitlesi olan arkadaşlarımız iddiaya göre tweet atıyor, iddiaya göre manşet atıyor. Bu olur mu ya! Bunun Türk futboluna faydası var mı ya! Haydi ben bugün olurum, yarın olmam. Kendimi geçtim ya. Biz gönüllü buradayız. Gönüllü şekilde eğitime, ta dibine inmeye çalışıyoruz. Kulüp başkanlarıyla en büyük kavgam, altyapınıza önem verin arkadaşlar. Bunları siz kabul etmiyorsunuz. Galatasaray'ın gençler için nizami sahası yok. Yani ben rica ediyorum. Oraları analiz edin medya olarak. Oraları da gündem yapın. Oralara da baskı yapın. Düşünün. Bu kadar para dönen yerde temeli atamamışız. Bu ayrı bir konu."



"TÜM PAYDAŞLAR OLARAK GERÇEĞİ KABUL ETMELİYİZ"



"Bugünkü gerçeği inkar etmiyorum. Milli Takım sorumlusu olarak bu oyunu, bu görüntüyü, bu mağlubiyeti kabul etmiyorum. Bu ayrı bir şey. Paydaşların hepsi uyumlu, iç içe olmazsa ilerleyemeyiz. Hoca değişir evet, Ahmet gider Mehmet gelir, Mehmet gider Hasan gelir, hepsi olabilir. Tek bir kişiye bağlı değil. Tüm paydaşlar olarak bu gerçeği kabul etmeliyiz."



"KADRO KUNTZ İLE DEĞİŞTİ"



Kuntz'tan önce yaş ortalamamız 27.5-28'di. Kuntz ile beraber kadro değişti. Burak Yılmaz'ın bırakması büyük kayıp. Telafi etmek kolay değil. Güzel performanslarıyla, golleriyle bir yere taşımış biri. Caner ve Gökhan'ın bırakması... Böyle böyle değişim içindeyiz. Olumlu taraflarına bakalım. Ferdi'yi, Salih Özcan'ı buraya kazandırdık. Hakan Çalhanoğlu farklı bir pozisyonla ön plana çıktı. Cengiz canlandı. Harbiden sorumluluk alıyor, liderlik yapmaya çalışıyor. Merih, Çağlar da sorumluluk alıyor. Çok değerli kalecilerimiz de var. Kalecilerimizi değerlendirdiğinde onların da üstüne koyması gerekiyor."



"BİZİM YAPTIĞIMIZ İŞ DEĞİŞMEYECEK"



Demek istediğim, bizim bu yenilgiden sonra yaptığımız iş değişmeyecek. 7/24 temeli atmaya çalışıyoruz. Fitness, analiz, mentör, altyapılar, kulüplerimizle bir nevi genç takımlarımıza maddi ve manevi yatırım açısından her alanda çalışıyor. TFF olarak ana hedefimiz özkaynak olarak biz örnek olacağız. Kulüplerimizle işbirliği yapacağız. Okullara taşıyacağız, MEB ile Sağlık Bakanlığı ile ortak şekilde. Sektör artık çok büyüdü. Bunu ne kadar yayabilirsek, ne kadar herkes ucundan tutarsa Türk futbolunu ileri taşıyacağız. Böyle bir maçı izlemek harbiden acıtıyor. Ancak, bundan sonra ne yapacağız."



"MİLLİ TAKIM HANİ BİZİMDİ?"



Eleştirilere açığız ama o gitsin, bu gitsin ile olacak iş değil. İnsanlar burayı bilmediğinde kişisel mi diyoruz ya. Her alanda üstüne koymamız lazım, her alanda. Milli Takım hani bizimdi. Kötü günde el ele verme varken bölmeye çalışmayalım. Benim mesajım bu. 1 yıllık süreç geçti. En kısa zamanda büyük kapsamlı bir basın toplantısında açıklamaları yapacağız. Ondan sonra kura çekimiyle güzel bir gruba gideriz. 2023 yılı Türk futbolu için çok çok önemli olacak."



"BUNLARI GÖRMÜYOR MUYUZ?"



"Biz yola devam ediyoruz. Biz kararlıyız. Burada soru işareti var mı? Burada bir iddia var. Benim bir yorumum, bu iddiayı kapatır ya. 115 yerde gündem olması başka ne olabilir. Biz hocayla devam ediyoruz diyorum sorumlu olarak. Bir iddia geldi. Biri yayında diyor ki, 'Kulağıma haber geldi. Bu böyle olacak. Yarın öbür gün göreceksiniz. Oradan değil, buradan haber bekliyor' falan. Kime faydası var ya. Çocukların ne kadar desteğe ihtiyacı olduğunu görmüyor muyuz? Bir Eren Elmalı'nın gelişim içinde olduğunu, İsmail Yüksek'in hangi geçişte olduğunu görmüyor muyuz? Yunus Akgün çok kıymetli ve değerli ama daha Avrupa seviyesinde olmadığını görmüyor muyuz? Kerem'in çok iyi geçen bir sezondan sonra devamını getirmek için daha güçlü çalışmak istediğini görmüyor muyuz? Bunları görmüyor muyuz?"



"RIDVAN'IN DEĞİŞİMİNİ GÖRMÜYOR MUYUZ?"



"Bir Merih ile Çağlar olmadığında en güçlü olduğumuz bölgede zayıf olduğumuzu görmüyor muyuz? Rıdvan'ın kültür, lig, dil değişimine girdiğini görmüyor muyuz? Onlar bize bakıyor. Benim büyüğüm doğru yolu gösterir, cesaret, özgüven verir umarım diyor. Biz bunların gayretinin içindeyiz. Yoksa tabii ki kupalar, başarılar istiyoruz. Benim özellikle en büyük derdim Van'daki 10 yaşındaki çocuğun bile sisteme inanması. Başarıyla, yetenekle ben bir yere gelirim desin. Burada istemediğim duygusal oldum belki şu an."



"KİMSE İDMANDAN KAYTARMADI"



"Son 2 maçı kabul etmiyoruz. Haziranda 4 maçta gol yememek, yenilmemek, 4-5'er gol atmak güzeldi. O 18 gün bana harbiden inanılmaz bir enerji, umut verdi. Kimse idman kaytarmadı, erkenden tatile gitmek istemedi. Herkes maçlarda iyiydi. Oyuna girenler inanılmaz canlı, enerjik. Bugün yine böyle geriye... Futbol motivasyon oyunu, motive olmazsanız, ciddi ve samimi, ayağınızı ikili mücadeleye sokmazsanız kazanamazsınız. İlk devre o eksikti. İkinci yarı golü yeyince... Biri bizi acıttı yine sonra başladı. Hayır, ilk dakikadan itibaren. Boşuna kürek sallamaya bizde meraklı değiliz, inanmıyorsak."