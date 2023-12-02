Halkbank'ta Dünya Kulüpler Şampiyonası heyecanı başlıyor

CEV Şampiyonlar Ligi 3'üncüsü Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2023 Dünya Kulüpler Şampiyonası'na katılmak üzere pazar günü Hindistan'ın Bengaluru kentine gidecek.



Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, organizasyonda yarışacak tek erkek Türk takımı olan Halkbank, 6-10 Aralık tarihlerinde B Grubu'nda Japonya'nın Suntory Sunbirds ve Brezilya'nın Sada Cruzeiro ekipleriyle mücadele edecek.



Şampiyonada A Grubu'nda ise Ahmedabad Defenders (Hindistan), Sir Sicoma Perugia (İtalya) ve Itambe Minas (Brezilya) yer alıyor.



Halkbank'ın grup karşılaşmalarını 6 ve 8 Aralıkta TSİ 12.00'de sırasıyla Suntory Sunbirds ve Sada Cruzeiro Volei ile yapacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Fransız smaçör Earvin Ngapetn, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finale gitmek istediklerini ifade etti.



Grupta güçlü rakiplerle karşılaşacaklarını kaydeden Ngapetn, "Engelleri aşacağımıza inanıyoruz. Tüm takımlara saygı duyuyoruz." dedi.



Statü



Turnuvada altı takım üçerli iki grupta 3 gün yarışacak.



Grup maçlarının ardından her gruptaki en iyi iki takım yarı finale yükselecek.



A Grubu birincisi, B Grubu'nun ikincisi, B Grubu'nun birincisi de A Grubu ikincisi ile yarı final maçı oynayacak.



Finalistler organizasyonun 5. gününde Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu için karşılaşacak.





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