Halkbank, Şampiyonlar Ligi'nde avantaj peşinde

Halkbank Voleybol Takımı Başantrenörü Taner Atik, Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Ankara'da karşılaşacakları Polonya ekibi Jastrzebski Wegiel'i yenerek, final için avantaj sağlamak istediklerini belirtti.



AXA Sigorta Efeler Ligi'nde derbi maçta Ziraat Bankkart'ı yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştıran Halkbank da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi.



Başkent Voleybol Salonu'nda 29 Mart Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak ilk maç öncesi açıklama yapan Taner Atik, Polonya'nın en güçlü takımlarından biriyle karşılaşacaklarını vurgulayarak, "Rakibin kadrosuna baktığımızda uluslararası arenada mücadele eden birçok oyuncunun bulunduğunu görüyoruz. Daha önce bu ekiple beş kez karşılaştık. 2014'te parçası olduğum bir ekiple Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde onları yenip finale çıkmıştık. Umarım tarih tekerrür eder, onları eleyip yine finale çıkarız." ifadelerini kullandı.



Ankara'daki voleybol atmosferini öven Atik, şunları kaydetti:



"Avrupa takımlarının Ankara'ya gelip seyircimiz önünde galibiyet almaları neredeyse imkansız. İlk maçta kazanarak avantaj sağlamak istiyoruz. Bunu taraftarımızla bir kez daha göstermek istiyoruz. Ankara ve İtalya'daki çeyrek final maçlarımızda hakem yönetimleri ile ilgili olarak kafamızda tereddütler oluştu. Yönetimlerinden dolayı memnun kalmadık. Hakemler konusunda fazla yorum yapan bir antrenör değilim ama o isimlerin bu seviyenin hakemi olmadığı konusunda herkes hem fikir. Hakemlerin daha adil olmalarını istiyoruz, bu da bizim hakkımız."





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