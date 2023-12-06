Halkbank, Kulüpler Dünya Şampiyonası'na kötü başladı

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Hindistan'ın Bengaluru kentinde düzenlenen 2023 Kulüpler Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Japonya'nın Suntory Sunbirds takımına 3-0 mağlup oldu.Halkbank, B Grubu'ndaki ikinci maçını 8 Aralık Cuma günü TSİ 14.30'da Brezilya'dan Sada Cruzeiro Volei takımıyla karşılaşacak.Turnuvada altı takım üçerli iki grupta mücadele ediyor.Grup maçlarının ardından en iyi iki takım yarı finale yükselecek.A Grubu birincisi, B Grubu'nun ikincisi, B Grubu'nun birincisi de A Grubu ikincisi ile yarı final maçı oynayacak.Organizasyonda yarı final maçları 9 Aralık Cumartesi, final mücadelesi ise 10 Aralık Pazar günü yapılacak.Şampiyonada A Grubu'nda ise Ahmedabad Defenders (Hindistan), Sir Sicoma Perugia (İtalya) ve Itambe Minas (Brezilya) takımları yer alıyor.