Halkbank, Kulüpler Dünya Şampiyonası'na kötü başladı

2023 Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Suntory Sunbirds'e 3-0 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Halkbank, Kulüpler Dünya Şampiyonası'na kötü başladı
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06 Aralık 2023 17:24
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Hindistan'ın Bengaluru kentinde düzenlenen 2023 Kulüpler Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Japonya'nın Suntory Sunbirds takımına 3-0 mağlup oldu.

Halkbank, B Grubu'ndaki ikinci maçını 8 Aralık Cuma günü TSİ 14.30'da Brezilya'dan Sada Cruzeiro Volei takımıyla karşılaşacak.

Turnuvada altı takım üçerli iki grupta mücadele ediyor.

Grup maçlarının ardından en iyi iki takım yarı finale yükselecek.

A Grubu birincisi, B Grubu'nun ikincisi, B Grubu'nun birincisi de A Grubu ikincisi ile yarı final maçı oynayacak.

Organizasyonda yarı final maçları 9 Aralık Cumartesi, final mücadelesi ise 10 Aralık Pazar günü yapılacak.

Şampiyonada A Grubu'nda ise Ahmedabad Defenders (Hindistan), Sir Sicoma Perugia (İtalya) ve Itambe Minas (Brezilya) takımları yer alıyor.

 
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