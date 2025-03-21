Halkbank'ın yarı finalde Sicoma Monini ile karşılaşacak

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde İtalyan ekibi Sir Sicoma Monini ile karşılaşacak.



Polonya'nın Lodz kentinin 16-18 Mayıs tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Dörtlü Final organizasyonun yarı final eşleşmeleri belli oldu.



İtalyan ekipleri arasındaki çeyrek finalde Mint Vero Volley'i eleyen Sir Sicoma Monini, Halkbank ile eşleşti.



Turnuva ağacının diğer tarafında ise Polonya takımları Jastrzebski Wegiel ile Aluron CMC Warta Zawiercie yer aldı.



