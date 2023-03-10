Halkbank, deplasmanda Hekimoğlu'na set vermedi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftasında Halkbank, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka
Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Mehmet Hacıoğlu, Uğur Kılınç, Gunter, Grozdanov, Nalobin, Sercan Abanoz (Umut Özdemir, Metin Durmuş, Gökhan Çatal, Muhammet Delibaş, Cavalcante, Kadir Bircan, Esat Dalgıç, Cansın Hacıbekiroğlu)
Halkbank: Yunus Emre Tayaz, Abdel, Yiğit Gülmezoğlu, Doğukan Ulu, Ma'a, Bruno (Volkan Döne, Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Oğuzhan Doğruluk, Jaeschke, Serhat Coşkun)
Yiğit Gülmezoğlu, Ma'a, Abdel, Doğukan Ulu, Yunus Emre Tayaz, Bruno (Deniz İvgen, Volkan Done, Jaeschke)
Setler: 19-25, 22-25, 14-25
Süre: 74 dakika (25, 28, 21)
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka
Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Mehmet Hacıoğlu, Uğur Kılınç, Gunter, Grozdanov, Nalobin, Sercan Abanoz (Umut Özdemir, Metin Durmuş, Gökhan Çatal, Muhammet Delibaş, Cavalcante, Kadir Bircan, Esat Dalgıç, Cansın Hacıbekiroğlu)
Halkbank: Yunus Emre Tayaz, Abdel, Yiğit Gülmezoğlu, Doğukan Ulu, Ma'a, Bruno (Volkan Döne, Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Oğuzhan Doğruluk, Jaeschke, Serhat Coşkun)
Yiğit Gülmezoğlu, Ma'a, Abdel, Doğukan Ulu, Yunus Emre Tayaz, Bruno (Deniz İvgen, Volkan Done, Jaeschke)
Setler: 19-25, 22-25, 14-25
Süre: 74 dakika (25, 28, 21)
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