Halkbank, Bursa BŞB'yi rahat geçti

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 26. haftasında Halkbank, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Halkbank, Bursa BŞB'yi rahat geçti
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15 Mart 2025 21:16
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 26. haftasında Halkbank, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.  Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Asiye Tuzkan

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatih Eren Uğur, Arda Bostan, Morales, Kemal Kayhan, Erhan Hamarat, Emre Berat Fırat (Umut Özdemir, Yunus Emre Erşahin, Gökhan Çatal, Emir Kutay Erden, Abreu, Mustafa Altay Demirci)

Halkbank: Kooy, Sercan Yüksel Bıdak, Lagumdzija, Hidalgo, Yunus Emre Tayaz, Ma'a (Volkan Döne, Hamza Yiğit Aslan)

Setler: 14-25, 20-25, 18-25

Süre: 69 dakika (19, 25, 25)

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