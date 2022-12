Halis Karataş'tan büyük başarı: 7000 zafer

Sporculuk kariyerinde 35 yılı geride bırakan ve birçok büyük zafere imza atan şampiyon jokey Halis Karataş, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda bugün bindiği Aslan Luigi isimli safkanla 7 bininci zaferine ulaştı.



Koşu sonrası düzenlenen törende ödülünü alan şampiyon jokey duygularını, "7 bin barajına ulaşmak son derece gurur verici. Türkiye'de bir ilk, dünyada ise birkaç jokey var. Bu kadar önemli bir başarıya ulaşmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum" şeklinde ifade etti.



6 kez Gazi Koşusu kazanan Karataş 2023'deki hedefini ise şu cümlelerle açıkladı: "Şu an kendimi çok iyi hissediyorum, çok sağlıklı hissediyorum. Allah nasip ederse 100'üncü Gazi Koşusu'nda at binmek nasip olursa bunu da başarmak istiyorum."



BAŞARILAR VE REKORLA DOLU BİR KARİYER



Birçok meslektaşının hem kişiliği hem de elde ettiği başarılarıyla örnek aldığı Halis Karataş, jokeylik kariyerine 20 Haziran 1987 tarihinde Bonheur isimli safkanla katıldığı yarışı kazanarak başladı.



Yurt dışında da ülkemizi başarıyla temsil eden şampiyon jokeyin kariyerinde ilk büyük zafer olarak 1996 yılındaki Gazi Koşusu geliyor. Karataş, Kulübümüz eski Başkanlarından Özdemir Atman'ın sahibi olduğu Bold Pilot isimli safkanla 2.26.22'lik derece ile bu büyük koşuyu kazanarak pist rekoru kırdı ve 2400 metre çim pistteki bu Gazi Koşusu rekoru halen kırılamadı.



Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri kesintisiz olarak düzenlenen Türk Yarışçılığı'nın Derbisi Gazi Koşusu'nu Halis Karataş; Bold Pilot (1996), Popular Demand (2005), Hızel Beyi (2006), Anatoly (2011), Matador Yaşar (2012) ve Blaze To Win (2014) isimli safkanlarla toplamda 6 kez kazandı.



AYNI GÜN 7 KOŞUNUN TAMAMINI KAZANMIŞTI



Halis Karataş, 20 Temmuz 2012 günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen 7 koşunun hepsini kazanarak Türkiye rekoru kırdı ve 28 Eylül 1996 yılında düzenlenen İngiltere Ascot yarış festivalinde aynı gün 7 koşuyu kazanma başarı gösteren bir başka ünlü jokey Frankie Dettori'nin dünya rekoruna ortak oldu. Dönemin Tarım ve Orman Bakanı Mehmet Mehdi Eker tarafından kendisine "Üstün Başarı Ödülü" verildi.