Halil Umut Meler için "Hakemliği bırakacak" iddiası!

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler'in görevini bırakabileceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com
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Halil Umut Meler için 'Hakemliği bırakacak' iddiası!
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12 Aralık 2023 00:49
Ankaragücü - Çaykur Rizespor arasında 1-1 biten maçının ardından Başkent ekibinin başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler, hakemliği bırakabileceğinin sinyalini verdi.

Hastanede kendisini ziyarete giden Halil Umut Meler, A Spor'un haberine göre "Benden bu kadar" diyerek hakemliği bırakacağını söyledi.

AHMET ÇAKAR: "SAKIN BIRAKMA MELER"

Halil Umut Meler'in görevini bırakacağı yönündeki iddiaların ardından eski hakem Ahmet Çakar, "Oğlum Halil Umut Meler! Ben 5 kurşun yedim, yorumculuğu bırakmadım. Türkiye'de 1 numarasın, Avrupa'da 25-30 hakemden birisin! Sakın hakemliği bırakma!" ifadelerini kullandı.

Öte yandan hakem camiasından önemli kişilerin Halil Umut Meler'e destek verdiği ve asla hakemliği bıraktırmayacağı belirtildi.

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