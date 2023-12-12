Halil Umut Meler için 'Hakemliği bırakacak' iddiası!

Ankaragücü - Çaykur Rizespor arasında 1-1 biten maçının ardından Başkent ekibinin başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler, hakemliği bırakabileceğinin sinyalini verdi.



Hastanede kendisini ziyarete giden Halil Umut Meler, A Spor'un haberine göre "Benden bu kadar" diyerek hakemliği bırakacağını söyledi.



AHMET ÇAKAR: "SAKIN BIRAKMA MELER"



Halil Umut Meler'in görevini bırakacağı yönündeki iddiaların ardından eski hakem Ahmet Çakar, "Oğlum Halil Umut Meler! Ben 5 kurşun yedim, yorumculuğu bırakmadım. Türkiye'de 1 numarasın, Avrupa'da 25-30 hakemden birisin! Sakın hakemliği bırakma!" ifadelerini kullandı.



Öte yandan hakem camiasından önemli kişilerin Halil Umut Meler'e destek verdiği ve asla hakemliği bıraktırmayacağı belirtildi.





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