Halil Dervişoğlu'ndan transfer kararı; Galatasaray!

Son Dakika Transfer Haberleri: Galatasaray, Beşiktaş'ın imza için anlaştığı Halil Dervişoğlu transferi için araya girdi ve milli oyuncu ile anlaştı. İşte o son dakika transfer haberinin ayrıntıları...

Haber; Sporx.com
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Halil Dervişoğlu'ndan transfer kararı; Galatasaray!
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15 Temmuz 2023 11:38
Son güncelleme 15 Temmuz 2023 13:50
Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer hamleleri sürerken; Halil Dervişoğlu'nun imzasında flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray, Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Halil Dervişoğlu transferi için araya girdi ve milli oyuncu ile anlaşma sağladı. Bu anlaşmanın ardından Galatasaray, Halil Dervişoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Galatasaray, takımda daha önce de forma giyen Halil Dervişoğlu'nun transferini kısa sürede açıklamaya hazırlanıyor.

"BİLETİMİ GÖNDERİN, GELİYORUM"

Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre; Halil Dervişoğlu, dün gece (cuma) Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ve Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı'yı arayarak, "Uçak biletimi gönderin, geliyorum" diye haber yolladı.

TERCİHİ GALATASARAY OLDU

Halil Dervişoğlu'nun babası da oğlunun Beşiktaş'ta oynamak istediğini belirtti fakat Galatasaray'ın peşin para teklifinin ardından 23 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılı kulübü tercih etti ve kararını bildirdi.

Konuyla ilgili olarak Beşiktaş yönetimi, "Biz kendisine teklif yaptık, önce kabul etti, uçak bileti istedi, sonra Galatasaray'dan para aldığını belirterek gelmeyeceğini söyledi." açıklamasını yaptı.

İSTANBUL'A GELECEK

Halil Dervişoğlu, bu akşam (cumartesi) Galatasaray'a transferini tamamlamak için İstanbul'a gelecek.

HALİL DERVİŞOĞLU KİMDİR?

Halil Dervişoğlu, 8 Aralık 1999 tarihinde Hollanda'nın Rotterdam şehrinde dünyaya geldi. Küçük yaşta yeteneğiyle fark yaratan Halil Dervişoğlu, 10 yaşında Sparta Rotterdam akademisine katıldı. 2017-2018 sezonunda profesyonel kariyerine başlayan Halil Dervişoğlu, küme düşme play-off mücadelesi sırasında ilk kez takımın kadrosuna girmeyi başardı. 3 milyon Euro karşılığında Brentford'a transfer olan Halil Dervişoğlu, 2019-2020 sezonunda 7 maça çıktı. Sonrasında Twente'ye kiralandı. 10 maç Twente'nin formasını giyen Halil, gol ve asist üretemedi. 1 Ocak 2021 tarihinde sözleşmesi feshedildi.

25 Ocak 2021 tarihinde Galatasaray'a kiralanan Halil Dervişoğlu, yeteneğiyle Galatasaraylı taraftarların dikkatini çekmeyi başardı. İlerleyen dönemde son vuruşlardaki eksikliği nedeniyle Galatasaraylı taraftarlardan tepki görmeye başlayan Halil Dervişoğlu, 1 Eylül 2021 tarihinde bu sefer satın alma opsiyonu ile Galatasaray'a kiralandı. Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kullanmadığı Halil Dervişoğlu, 2022-2023 sezonunda Burnley'e kiralandı. Milli futbolcunun Burnley ile kiralık sözleşmesi sona erdi. 

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