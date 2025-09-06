06 Eylül
Letonya-Sırbistan
0-161'
06 Eylül
Ermenistan-Portekiz
19:00
06 Eylül
İngiltere-Andora
19:00
06 Eylül
İrlanda-Macaristan
21:45
06 Eylül
Avusturya-Güney Kıbrıs
21:45
06 Eylül
San Marino-Bosna Hersek
21:45
06 Eylül
Nijerya-Ruanda
19:00
06 Eylül
Estoril-Santa Clara
22:30
06 Eylül
Bolton Wanderers-AFC Wimbledon
0-021'
06 Eylül
Doncaster Rovers-Bradford City
2-122'
06 Eylül
Huddersfield -Peterborough
0-022'
06 Eylül
Lincoln City-Wigan Athletic
0-121'
06 Eylül
Plymouth Argyle-Stockport County
0-022'
06 Eylül
Port Vale-Leyton Orient
1-120'
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Rotherham United-Exeter City
0-021'
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
06 Eylül
Wycombe Wanderers-Mansfield Town
1-021'
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Halil Cengiz, Ayvalıkgücü'nde!

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, transferde stoper Halil Cengiz'i renklerine bağladı.

calendar 06 Eylül 2025 16:15
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Halil Cengiz, Ayvalıkgücü'nde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, transferde stoper Halil Cengiz'i kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "2006 doğumlu, stoper mevkiinde görev yapan Halil Cengiz ile anlaşmaya vardık. Genç yaşına rağmen gösterdiği mücadeleci oyun anlayışı ve savunmadaki kararlılığıyla dikkat çeken Halil'in, takımımıza güç katacağına inanıyoruz. Halil Cengiz'e Ayvalıkgücü forması altında başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.

Ayvalıkgücü Belediyespor sezonun ilk haftasında yarın evinde Nazillispor'la karşı karşıya gelecek. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'nda Lütfullah Aslan'ın yöneteceği müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Ayvalıkgücü Belediyespor cezası nedeniyle bu müsabakayı seyircisiz oynayacak.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
