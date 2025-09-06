Halil Cengiz, Ayvalıkgücü'nde!

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, transferde stoper Halil Cengiz'i kadrosuna dahil etti.



Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "2006 doğumlu, stoper mevkiinde görev yapan Halil Cengiz ile anlaşmaya vardık. Genç yaşına rağmen gösterdiği mücadeleci oyun anlayışı ve savunmadaki kararlılığıyla dikkat çeken Halil'in, takımımıza güç katacağına inanıyoruz. Halil Cengiz'e Ayvalıkgücü forması altında başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.



Ayvalıkgücü Belediyespor sezonun ilk haftasında yarın evinde Nazillispor'la karşı karşıya gelecek. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'nda Lütfullah Aslan'ın yöneteceği müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Ayvalıkgücü Belediyespor cezası nedeniyle bu müsabakayı seyircisiz oynayacak.



